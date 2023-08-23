"العميل صفر" يقترب من المليون الثامن فى أسبوع عرض

منافسة شرسة يشهدها موسم صيف 2023 السينمائي فقد استطاع فيلم "العميل صفر" للنجم أكرم حسني تحقيق نجاح كبير خلال أسبوع واحد فقط من انطلاقه بدور العرض.

إيرادات العميل صفر

ونجح فيلم العميل صفر في تحقيق إيرادات جيدة جدًا بالنسبة لباقي الأفلام المعروضة، حيث جنى الفيلم أمس إيرادات قدرت بـ922.812 ألف جنيه محتفظًا بالمركز الأول في الإيراد اليومي لشباك التذاكر، ليصبح مجموع إيراداته في أسبوع 7 ملايين و930 ألف جنيه يقترب بذلك من تحقيق المليون الثامن.

وينافس العميل صفر وسط مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية الجديدة لكبار نجوم الفن.

ويشارك في بطولة "العميل صفر" كل من أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة وفاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

تفاصيل شخصية أكرم حسني

ويجسد أكرم حسني، خلال أحداث الفيلم، دور "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

ويقدم أكرم حسني في إطار كوميدي شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.