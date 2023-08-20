أشرف زكى لـ"الدستور": نعمل على تجهيزات حفل مهرجان القاهرة للدراما على قدم وساق

يواصل القائمون على الدورة الثانية لحفل توزيع مهرجان القاهرة للدراما، برئاسة النجم القدير يحيى الفخراني العمل على الترتيبات النهائية للحفل المقرر إقامته يوم الخميس المقبل بمدينة العلمين الجديدة على فعاليات مهرجان “العالم علمين".

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في تصريحات لـ"الدستور"، إن الاستعدادات النهائية لحفل توزيع جوائز الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما تقام في الوقت الحالي على قدم وساق، من قبل جميع العاملين والقائمين على المهرجان، مشيرا إلى أن التجهيزات تتم بشكل يومي والتي أوشكت على الانتهاء.

وأضاف أن هناك العديد من البروفات التي ستقام الأيام المقبلة لخروج الحفل بالشكل اللائق بالمهرجان وتاريخ الدراما المصرية، بجانب الحفاظ على النجاح الكبير الذي حققه مهرجان العلمين في دورته الأولى، والذي أصبح حديث العالم أجمع.

ووجه الفنان أشرف زكي الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفيرها كافة الإمكانيات لمهرجان القاهرة للدراما: «بدونها لم يخرج المهرجان بهذا الشكل بجانب بثها الحفل على العديد من قنواتها كي يكون هناك فرصة للجمهور المصري والعربي على متابعة هذا الحدث الضخم».

وتابع أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هي دورة مختلفة تماما في كافة تفاصيلها عن الدورة الأولى للمهرجان التي أقيمت العام الماضي، خاصة وأنها ستكون احتفالية كبيرى لمرور 60 عاما على انطلاق اول عمل تلفزيوني مصري بجانب اقامة حفل توزيع الجوائز هذا العام في مدينة العلمين الجديدة، ما يضيف لها طابع وأجواء خاصة.

واستكمل أن الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما تهدف إلى تكريم العديد من رموز الفن الذين أثروا الدراما المصرية على مدار سنوات طويلة، مؤكدا إلى إنه سيتم تكريم عدد كبير من الرموز سواء مازالوا على قيد الحياة أو الذين رحلوا عن عالما وتركوا أعمالهم محفوره في التراث الفني المصري.

وقررت إدارة مهرجان الدراما برئاسة الدكتور يحيى الفخراني أن تضم النسخة الثانية من المهرجان استفتاء للجمهور لاختيار أفضل الأعمال التلفزيونية التي عرض على مدار العام الماضية واختيار أفضل ممثل وممثلة وسيناريو واخراج، ومن المقرر أن تعلن النتائج خلال حفل توزيع الجوائز في يوم 24 أغسطس الجاري.