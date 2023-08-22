"العميل صفر" يتراجع عن المليون جنيه إيرادًا يوميًا فى سابع أيام عرضه

حقق فيلم "العميل صفر" للفنان أكرم حسني، أمس الإثنين، إيرادات بلغت 953.780 جنيه، ليتراجع الفيلم عن الحفاظ على تحقيق المليون جنيه كإيراد يومي للفيلم الذي انطلق عرضه يوم الأربعاء الماضي بدور العرض السينمائية في مصر.

واحتفظ فيلم العميل صفر بالمركز الأول في الإيراد اليومي لشباك التذاكر، متفوقًا على كل الأفلام المعروضة، ليعتلي عرش الإيرادات محافظات الصدارة.

"العميل صفر" من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

شخصية “صفر عبداللطيف”

ويجسد أكرم حسني، خلال أحداث الفيلم، دور "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

ويقدم أكرم حسني في إطار كوميدي شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.