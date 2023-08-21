"أكرم حسنى" يتفوق في إيرادات السينما بمليوني جنيه

حقق فيلم “العميل صفر” للنجم أكرم حسني إيرادات جيدة في خامس أيام عرضه بدور العرض السينمائي في مصر.

واستطاع الفيلم أن ينافس وبقوة على احتلال المركز الأول في قائمة الإيراد اليومي لشباك التذاكر متفوقا على كافة الأفلام المعروضة ليعتلي المركز الأول في قائمة إيرادات شباك التذاكر بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث جنى الفيلم أمس الأحد إيرادات قدرت بمليون جنيه.

"العميل صفر" من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

شخصية “صفر عبداللطيف”

ويجسد أكرم حسني خلال أحداث الفيلم، دور "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

ويقدم أكرم حسني في إطار كوميدي شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "العميل صفر" من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.. الفيلم فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبد الله، وإخراج كريم العدل.

على جانب آخر تعاقد النجم أكرم حسني على بطولة مسلسل جديد لموسم رمضان 2024 والمسلسل مكون من 15 حلقة ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل العمل بالكامل خلال أيام.