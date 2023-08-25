الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"العميل صفر" يتفوق على "وش فى وش" فى شباك التذاكر نهاية الأسبوع

العميل صفر
العميل صفر

اشتدت المنافسة خلال الساعات الماضية، في شباك التذاكر بين أفلام الموسم السينمائي الصيفي 2023، حيث نجح فيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسني، في تصدر الإيرادات على حساب فيلم "وش في وش" بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، وذلك في شباك تذاكر ليلة الخميس.

"العميل صفر" يتصدر الإيرادات 

وحقق فيلم "العميل صفر" بطولة الفنان أكرم حسني، إيرادات وصلت إلى 1,326,006 جنيه، والفيلم من بطولة أكرم حسني، وبيومي فؤاد، وأسماء أبواليزيد، ومصطفى غريب، ومنذر رياحنة، والفيلم من إخراج كريم العدل.

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منافسة شرسة أمام "وش في وش"

وحلَّ فيلم "وش في وش" في المركز الثاني في شباك التذاكر، حيث بلغت إيراداته 1,015,044 جنيه، وهو من بطولة الفنان محمد ممدوح، والفنانة أمينة خليل، ويشارك فيه كل من: بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي.

"بيت الروبي" يواصل المنافسة

وحقق فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، 247,409 جنيه، والعمل من بطولة كريم عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

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واستطاع فيلم "ع الزيرو" بطولة الفنان محمد رمضان، أن يحصد إيرادات 165,902 جنيه، الفيلم بطولة كل من: نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، والفيلم من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف مدحت العدل، وشارك في إنتاجه العدل جروب.

يأتي ذلك فيما حقق فيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي، 163,276 جنيه، وهو من بطولة: غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، وسيناريو إيهاب بليبل، وموسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد. 

العميل صفر بيت الروبي محمد رمضان مرعى البريمو وش في وش أمينة خليل

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