الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

5 أفلام تتنافس على إيرادات ليلة الأربعاء

وش في وش
وش في وش

حالة رواج كبيرة تشهدها السينما المصرية هذه الفترة، من خلال منافسة أكثر من عمل سينمائي يحققان مكاسب كبيرة في شباك التذاكر هذه الفترة، حيث تصدر إيرادات ليلة الأربعاء فيلم “العميل صفر” بواقع 897,291 ألف جنيه.

يشارك في بطولة فيلم العميل صفر بجوار النجم أكرم حسني عدد كبير من النجوم منهم بيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي والفيلم من إخراج كريم العدل.

وجاء في المركز الثاني فيلم “وش في وش” للنجمين محمد ممدوح “تايسون” والنجمة امينة خليل بواقع  725,019 ألف جنيه، وهو العمل الذي يشارك فيه بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي .

txt

يعرض 13 سبتمبر.. إطلاق البوسترات الدعائية لشخصيات فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

وحل في المركز الثالث فيلم “بيت الروبي” للنجم كريم عبدالعزيز على الرغم من طرح العمل في موسم عيد الأضحى بإيرادات وصلت إلى 220,535 ألف جنيع، فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي .

وحل رابعًا فيلم “ع الزيرو” للنجم محمد رمضان بإيرادات وصلت الى 155,877 الف جنية، وتدور أحداثه حول أب يحاول الوقوف مع ابنه في رحله مرضه، وسط الكثير من الدراما الاجتماعية .

وجاء فيلم مرعي البريمو في المرتبة الخامسة بإيرادات 152,307 الف جنية،  فيلم "مرعي البريمو" من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، وسيناريو إيهاب بليبل، وموسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.

“العميل صفر” أحداث فيلم ع الزيرو مرعى البريمو فيلم يعرض بالسينما السينما أعلى إيرادات

مواد متعلقة

فيلم "وش فى وش" يحصد 5.3 مليون جنيه فى أسبوع

عقب طرحه.. تعرف على قاعات عرض فيلم "العميل صفر" وقصته الكوميدية

الأكثر قراءة

ليست الأولى.. هل نجا قائد "فاجنر" من حادث تحطم الطائرة؟

وفد هولندي رفيع المستوى يزور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة

ضبط قائد سيارة صدم طفلًا فى بدر

لخلافات بينهما.. التحقيق مع مديرة تسويق طعنت زوجها بسكين فى بدر

التضامن تصدر قرارًا بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة

الرئيس البرازيلى: الاتحاد الإفريقى يجب أن يكون عضوًا فى مجموعة العشرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)