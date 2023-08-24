5 أفلام تتنافس على إيرادات ليلة الأربعاء

حالة رواج كبيرة تشهدها السينما المصرية هذه الفترة، من خلال منافسة أكثر من عمل سينمائي يحققان مكاسب كبيرة في شباك التذاكر هذه الفترة، حيث تصدر إيرادات ليلة الأربعاء فيلم “العميل صفر” بواقع 897,291 ألف جنيه.

يشارك في بطولة فيلم العميل صفر بجوار النجم أكرم حسني عدد كبير من النجوم منهم بيومي فؤاد وأسماء أبواليزيد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي والفيلم من إخراج كريم العدل.

وجاء في المركز الثاني فيلم “وش في وش” للنجمين محمد ممدوح “تايسون” والنجمة امينة خليل بواقع 725,019 ألف جنيه، وهو العمل الذي يشارك فيه بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي .

وحل في المركز الثالث فيلم “بيت الروبي” للنجم كريم عبدالعزيز على الرغم من طرح العمل في موسم عيد الأضحى بإيرادات وصلت إلى 220,535 ألف جنيع، فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، من تأليف محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي .

وحل رابعًا فيلم “ع الزيرو” للنجم محمد رمضان بإيرادات وصلت الى 155,877 الف جنية، وتدور أحداثه حول أب يحاول الوقوف مع ابنه في رحله مرضه، وسط الكثير من الدراما الاجتماعية .

وجاء فيلم مرعي البريمو في المرتبة الخامسة بإيرادات 152,307 الف جنية، فيلم "مرعي البريمو" من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، وسيناريو إيهاب بليبل، وموسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.