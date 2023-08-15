بعد نجاح "ع الزيرو".. محمد رمضان يتعاقد مع شركة ألعاب يابانية

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" مجموعة من الصور أثناء توقيعه عقدا مع إحدى الشركات اليابانية التي لم يعلن عن هويتها أو أية تفاصيل خاصة بذلك التعاقد، حيث اكتفى بنشر تلك الصورة فقط.

وعلّق رمضان على الصور التي شارك بها جمهوره عبر حسابه الرسمي قائلاً باللغة اليابانية:"ثقة في الله نجاح"، ويبدو أن ذلك التعاقد يخص أحد الإعلانات التي تروّج لأحد الألعاب اليابانية التي سينفذها رمضان خلال الفترة المقبلة، مع إحدى الشركات اليابانية.

https://www.instagram.com/p/Cv9ucfZo9qm/?fbclid=IwAR0oA1y1BkMP9L9yQX5A5dAunMzPCv71F4WSD5Bk_9nEEfMmotwoi9ARUuQ

حفل الفنان محمد رمضان بالسعودية

ويستعد محمد رمضان لإحياء حفله الغنائي الجديد في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 19 أغسطس الجاري.

ويُحضر “رمضان” للعديد من المفاجآت، في الحفل الذي يرفع شعار "ثقة في الله أقوى حفل في جدة".

وكشفت الجهة المنظمة للحفل، عن طرح التذاكر للجمهور اعتبارًا من اليوم الإثنين، لتكون متاحة أمام الجميع للحجز، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويقدم “رمضان” عدة عروض استعراضية جريئة على مسرح الحفل، والتي يقدم معها أشهر أغانيه ومنها “تطبطب” واغاني فيلمه الجديد على الزيرو، والذي طرح مؤخرًا وحقق من خلاله نجاحات عديدة .

كما يستعد محمد رمضان، لطرح أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل اسم "عربي" ويتعاون فيها معه نجم الرابر الأمريكي فيوتشر.

أغنية "عربي" تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وهى من ألحان النجم اللبناني مساري، وإنتاج يونيفرسال ميوزك أمريكا.

تم تصوير الكليب بمدينة ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر طرح الأغنية والكليب خلال أيام.

وشارك رمضان، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام" بمقطع فيديو يظهر خلاله بصحبته نجم الرابر الأمريكي فيوتشر، ليحمس الجمهور للأغنية.