الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية على غزة

غارات إسرائيلية على
غارات إسرائيلية على غزة

استشهدت مواطنة وطفلها، الليلة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في مدينة غزة.

 

واستشهد مواطن وأصيب آخران بجروح خطيرة بعد استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة لمجموعة من المواطنين في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع.

 

وشن طيران الاحتلال غارات عنيفة على جباليا، وعلى أحياء في مدينة غزة منها "الرمال" و"الزيتون"، وقصفت مدفعية الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه الساحل الشمالي للقطاع.

 

واستشهد 4 مواطنين وأصيب 9 مواطنين آخرين في قصف استهدف شقة سكنية في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

 

وواصلت قوات الاحتلال نسف مربعات ومبان سكنية في جباليا وعدة مناطق شمال القطاع، وفي حي السلام شرق رفح جنوب القطاع، كما شن طيران الاحتلال غارات على مخيم يبنا وسط مدينة رفح.

 

وأعلنت مصادر طبية ارتفاع عدد الشهداء في المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصفها منزلا ومدرسة في مخيم النصيرات ليلة الإثنين إلى 40.

 

ومساء الثلاثاء، استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته عدة مناطق في قطاع غزة.

 

وأفاد مراسلنا، بأن عددا من المواطنين استُشهدوا وأصيب آخرون بجروح، جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة تل الزعتر ومربع المدارس في مخيم جباليا، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم.

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