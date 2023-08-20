"بيت الروبى" يحافظ على المركز الثالث فى شباك التذاكر.. و"مرعى البريمو" يتراجع

حقق فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، أمس السبت، إيرادات بلغت 271 ألفًا و239 جنيهًا، ليحافظ على مركزه الثالث في شباك التذاكر متفوقًا على فيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي، الذي تراجع للمركز الرابع.

ويُقدم فيلم "بيت الروبي" فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية تحكّم السوشيال ميديا في العديد من الأمور ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما، فجعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطي أزمتهما، ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبدالعزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبدالعزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، وسارة عبدالرحمن، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبوسريع، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

فيما جاء فيلم "مرعي البريمو" في المركز الرابع، والذي حصد أمس السبت إيرادات بلغت 244 ألفًا و53 جنيهًا.

وتدور قصة الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية "مرعي البريمو" بائع البطيخ الذي يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية، التي تضطره للسفر إلى سهل حشيش مع عائلته.

فيلم "مرعي البريمو" من بطولة محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، محمد محمود، علاء زينهم، فكرة سينمائية محمد هنيدي، وسيناريو إيهاب بليبل، وموسيقى تصويرية خالد حماد، وإخراج سعيد حامد.