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توك شو

لماذا انهارت العقيدة اليهودية التى قامت عليها إسرائيل؟.. طارق فهمى يجيب لـ"الشاهد"

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن: "العقائد اليهودية القديمة التي قامت عليها إسرائيل انهارت بشكل كبير للغاية، ولم يعد لها أي حضور إطلاقا، والعقيدة الحالية تكتفي فقط ببقاء اليهودي على الأرض، كما أن إسرائيل تعمدت منذ سنوات طويلة عدم تعريف من هو الشخص اليهودي، حتى لا يدخلون في مأزق التعريف الخاص بهم".

وأضاف فهمي، خلال لقائه مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن "الاحتلال الإسرائيلي أراد الآن فقط تحديد من هو اليهودي، وخاصة تحديد "قسم اليمين والانتماء والولاء للدولة"، بهدف إخراج أي مواطن إسرائيلي غير يهودي من البلاد، وتقتصر دولة الاحتلال فقط على اليهوديين".

واستكمل: "أحداث السابع من أكتوبر الماضي كشفت أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هشة للغاية، ولكن الإعلام اليهودي حول العالم استطاع ترويج إسرائيل كدولة قوية لا تقهر، كما أن الحضور اليهودي في الإعلام الغربي أثر بشكل كبير في تحقيق ذلك، من خلال بناء مظلومية وهمية في أحداث السابع من أكتوبر".

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