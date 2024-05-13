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طارق فهمى لـ"الشاهد": هناك استهداف لمصر لعرقلة دورها فى الحفاظ على فلسطين

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، هناك استقلات كبيرة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي والرقابة العسكرية تحجب المعلومات.

وأضاف "فهمي" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "مصر كانت حريصة على منع التهجير للحفاظ على القضية الفلسطينية وضمان وجود مكون فلسطيني على الأرض".

وأكد أن مصر أكبر دولة قدمت مساعدات لغزة، موضحًا أن مصر وضعت خطوط حمراء لن يكون هناك إسرائيليون في ممر صلاح الدين.

 وأوضح أن هناك استهداف لمصر لعرقلة دورها في الحفاظ على القضية الفلسطينية، متابعًا:" أي ترتيبات أمنية مباشرة بدون وضع مصر في السياق لن يتم الموافقة عليها؛ لأن الترتيبات الأمنية جزء منها هو مرتبط بغزة، ولكن مرتبط بالأساس بالإقليم لأنه إذا نجحت غزة ستنجح قضايا أخرى في الإقليم، ومصر حائط صد أمام كل هذا، وطول الوقت المسألة تحولت من نزاع بين حماس وإسرائيل، والموقف الآن أكبر من غزة، وهناك ترتيبات أخرى في الإقليم".

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