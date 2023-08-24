اليوم.. بدء عرض فيلم "لف وارجع تاني" في السعودية والخليج

يبدأ اليوم الخميس 24 أغسطس عرض فيلم “لف وارجع تاني” بطولة الفنانة أيتن عامر والفنان احمد فتحي، بجميع دور العرض في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وذلك بعد تأجيله عدة مرات خلال الفترة الماضية، رغم انتهاء تصويره منذ فترة.

والعمل يخوض بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد فتحي وأيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان.

أحداث فيلم لف وإرجع تاني



تدور أحداث الفيلم في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الاصدقاء من محافظات مختلفة يجتمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها وقد انتقلت الي مكان اخر واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.