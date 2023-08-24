أبطال "البطة الصفرا" : الفيلم يصلح لكل أفراد الاسرة ويقدم نصائح للشباب

انطلق منذ أيام قليلة عرض الفيلم الجديد "البطة الصفرا"، وذلك بجميع دور العرض في مصر، وبالإضافة إلى عدد من الدول العربية .

ويتواجد بأحداث العمل عدد كبير من النجوم منهم غادة عادل ، محمد عبدالرحمن، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن ابو الروس، بالإضافة إلىى مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصام نصار .

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول دكتور جامعي يتورط بالسرقة مع عصابة تسمى بـ البطة الصفرا، مما يجعله يقع في العديد من المغامرات والمفارقات الكوميدية.

الفيلم ينافس ضمن موسم الصيف وسط صراع كبير بين عدة أعمال سينمائية مميزة لأبطال ذو شعبية كبيرة منهم محمد هنيدي بـ"البريمو" و ع الزيرو" لـ محمد رمضان وفيلم "وش في وش" لـ محمد ممدوح .

محمد عبدالرحمن : شخص انطوائي يدخل عالم يغير حياته

عبر الفنان محمد عبدالرحمن عن سعادته الشديدة للاشتراك في فيلم "البطه الصفرا" والذي انتهى من تصويره منذ فترة قريبة، لافتًا الى انه يتمنى ان يكون العمل بمثابة حالة نجاح كبيرة في مشواره الفني .

وقال عبد الرحمن ان المنتج محمد السكري هو من رشحه للعمل، بعدما كان قد تحدثوا من فترة عن عمليين في السينما، ليتم الاستعانة بهذا العمل وينطلق في تصويره بعد ذلك مباشرة، مشيرا الى ان العمل لم يكن مرهق خلال تصويره وكواليسه كانت مميزة ومليئة بالكوميديا .

وعن قصة العمل قال :"ان العمل يتناول أفكار كوميدية بشكل جديد وبقصة مكتوبة على أفضل مستوى من قبل السيناريست محمود عزت حيث كتب العمل بشكل كوميدي لكن بتركيبات جديدة وافكار غير مستهلكة، وهو ما يجعل العمل من الأعمال القريبة لقلبي خاصة الشخصية نفسها التي اجسدها" .

وعن شخصيته قال :" اقدم دور استاذ جامعي يدعى أحمد وفيق وهذه الشخصية مليئة بالتفاصيل فهي شخصية انطوائية لها حدود معينة في حياتها لكن مع الوقت تتغير هذه الشخصية تمامًا بسبب معرفتها بعصابة تحمل اسم البطة الصفرا، وهو ما سيجعلها مختلفة تمامًا عما كانت في إطار من الكوميديا الشديدة" .

وتابع عبدالرحمن قائلًا :"اتمنى ان يجد العمل المردود الذي نتمناه، خاصة وان هذا الموسم مليء بالأعمال المميزة المتنوعة بين الكوميديا وغيرها، لكن العمل أراه حالة منفردة لما فيه من كوميدية تم صناعتها بطريقة جديدة وفريدة سيراها الجمهور خلال عرض العمل قريبًا" .

واختتم :"المنافسة هذا العام شديدة والأعمال اصبحت اكثر تطورًا ومن العام للآخر نرى أفلام عديدة وأفكار جديدة بمدعين جداد جعلوا السينما المصرية تعود بقوة على الساحة، وهذا مؤشر جيد للغاية ليتم صناعه اعمال تعيش وتدخل قلوب الجمهور، خاصة وان الجميع الان اصبح ذو وعي شديد لما يشاهده في السينما، وهو ما يجعل المنافسة ساخنه بسبب هذا الوعي الكبير الذي تميز به الجمهور، فالجميع اصبح يتسابق على الاختلاف والتطور" .

غادة عادل : دوري مختلف والتعاون مع المخرج عصام نصار ممتع



قالت إن العمل بمثابة تحدي جديد بالنسبة لها، خاصة وأن الدور الذي تلعبه مفاجأة شديدة لها لما فيه من تفاصيل جديدة لم تقدمها من قبل في أي عمل آخر .

وأشارت غادة، أنها سعيدة بالتعاون لأول مرة مع المخرج عصام نصار الذي لديه قدرة كبيرة على إنجاز الأعمال بطريقة جيدة تجعل الممثل يشعر بحالة سعادة كبيرة في اللوكيشن، لافتة إلى أن صناع العمل بالكامل سيظهرون بأشكال فنية مختلفة وجديدة عليهم .

وتابعت :"أقدم شخصية رشا وهي فتاة لديها الكثير من الأسرار بسبب "بطة"، حيث تقوم بعمل عصابة وترأسها تحمل اسم "البطة الصفرا"، لكن الأمور تتغير وتدخل في العديد من المواقف الكوميدية مع محمد عبدالرحمن، الذي احب التعاون معه وقد نجحنا سويًا في اكثر من عمل من قبل، فالتعاون معه مريح و يجعلني سعيدة ومتفائلة بالنجاح، فهو شخص يضحكني كثيرا وذو شخصية مميزة، واتمنى تكرار هذا التعاون كثيرًا" .

واختتمت غادة، اتمنى ان يجد الجمهور حالة السعادة خلال رؤية العمل، فقد حاولنا ان نكون خفاف على قلوبهم وحاولنا ان نكون على طبيعتنا ليخرج العمل على شكل واقعي يدخل قلب المتفرج مباشرة" .

محمود حافظ : الفيلم يصلح لكل أفراد الاسرة

عبر الفنان محمود حافظ عن سعادته بالاشتراك مع فريق عمل الفيلم، والذي وصفه بالفيلم العائلي الذي يصلح لكل افراد الاسرة المصرية والعربية، لافتًا الى ان العمل يعطي الشباب نصائح مهمة في الحياة بإطار كوميدي مبني على مواقف مختلفة خلال أحداثه المليئة بالتفاصيل الحياتية المكتوبة بشكل مميز من قبل مؤلفه .

وأشار حافظ إلى أن هذا العمل هو التعاون الأول الذي يجمعه بالمخرج عصام نصار، لافتا الى أنه تعلم منه الكثير من الأمور التمثيلية الجيدة التي أسعدته خلال تصوير الفيلم، الذي كان سهل وممتع وملىء بالذكريات الجيدة لكل العاملين فيه .

وعن دوره قال :"الدور مميز وجديد عليا وحاولت تقديمه بشكل مختلف، فأقدم شخصية تاجر مخدرات يحاول الوصول لهدف معين، لكن في إطار كوميدي فيظهر ذلك في كل حركة وكلمه يرددها في المشاهد، ويتعرف على غادة عادل ويدخلان سويًا في العديد من المواقف الكوميدية التي تعتمد على المطاردات المنتمية للاكشن لكن بطريقة كوميدية، فالعمل بشكل عام مريح واحداثه سيحبها الجمهور في مصر والعالم العربي، وحاولنا خلاله ان نقدم قصة كوميدية لكنها تحوي تفاصيل حياتيه مهمة تساعد البعض على فهم الحياة بشكل مختلف" .

فرح الزاهد : أقدم دور خطيبة محمد عبدالرحمن

عبرت فرح الزاهد عن سعادتها بالعمل الذي وصفته بالكوميدي سواء على مستوى الشخصيات المقدمه خلاله او حتى القصة نفسها، والتي تتناول قضية جديدة تتمحور حول شخص يتغير تمامًا بسبب تفاصيل حياتيه مفاجأة تطرأ عليه، لافتة الى ان دورها بمثابة تجربة جديدة عليها .

وقالت فرح ان دورها عبارة عن فتاة تعمل دكتورة ترتبط بمحمد عبدالرحمن لكنها لا تجد منه ما يجعلها سعيدة، وهو ما يؤثر عليه تمامًا ويتحول الى شخص أخر، لافتة الى ان العمل ملىء بالمواقف الكوميدية الشديدة التي كتبت بطريقة جيدة من خلال قصة البطة الصفرا التي يتناول العمل اسرار تخصها في إطار من الكوميديا .

وعن الكواليس قالت :"محمد عبدالرحمن ممثل محترف وذو طبيعة كوميدية شديدة، وحاولت ان اكون على نفس المستوى من الكوميدية وسيرى الجمهور كيف حاولنا جميعًا ان نقدم أدوار كوميدية تضحكهم من قلبهم بشكل جيد" .

وعن تطورها تمثيليًا قالت :"بالتأكيد بحاول ان أتطور من عمل الى اخر وانا نفس الشخص لكن تفكيري وتفاصيل كثيرة بي اصبحت افضل وهذا هو الحافز الذي يسعى كل ممثل طوال الوقت الوصول إليه وهو فكرة التطور من عمل الى اخر للوصول إلى أفضل مستوى يمكن أن يحدث .



عمرو رمزي : العمل كوميدي واظهر بدور ضابط شرطة



أشار عمرو رمزي إلى أنه يقدم شخصية ضابط شرطة، يسعى لإيقاع بعض الخارجين عن القانون، لكن في إطار من الكوميديا التي تحدث في كل مشاهده .



وقال رمزي، العمل يقدم وجبة كوميدية خفيفة للغاية من خلال شخصيات لطيفة وتشبه الكثيرين على مستوى الطريقة الكوميدية التي يتعاملون من خلالها في يومهم الطبيعي في العمل، لافتا الى ان محمد عبدالرحمن ممثل الكبير والصغير يحبه بسبب خفه دمه في اعماله، وعلى المستوى الشخصي فهو شخص طيب ومحترم والحديث معه ممتع .

حسن ابو الروس : دوري كان ضيف شرف وتطور الى دور اساسي

قال إن بداية تعاقده على العمل كان مجرد ضيف شرف يظهر في مشهد واحد، لكن مع الوقت أصبح الدور اكبر ومؤثر في أحداث العمل الأخيرة، لافتا إلى أنه يقدم شخصية مبرمج كومبيوتر يساعد محمد عبدالرحمن في تفاصيل خاصة بعملية البطة الصفرا .