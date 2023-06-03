غادة عادل تنتظر عرض "البطة الصفرا".. وتستعد لتصوير "قائمة الألمانى"

تعيش الفنانة غادة عادل حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تقوم بخوض بطولة فيلمين ومسلسل.

تعاقدت غادة على المشاركة في بطولة مسلسل "قائمة الألماني" لتقوم بدور البطولة النسائية أمام الفنان شريف منير ومن المقرر أن يبداوا تصويره فور انتهاء موسم عيد الأضحى.

من جهة أخرى تنتظر غادة عرض فيلمها الجديد "البطة الصفرا" التي انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، ويدرس صناع العمل حاليا موعد طرحه سواء بموسم عيد الأضحى أو رأس السنة الجديدة.

البطة الصفرا بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل في بطولة العمل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي.

العمل قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

كما تعود الفنانة غادة عادل للتعاون مع الفنان محمد هنيدي في فيلم بعنوان "البريمو"، التي تستعد لبدء تصويره الفترة المقبلة، حيث تتعاون للمرة الثالثة مع محمد هنيدي بعد مرور 22 عام على آخر تعاون بينهما.

ويجسد "هنيدي" خلال العمل، دور بائع بطيخ، من إحدى محافظات الصعيد، فيما تظهر غادة عادل خلال العمل، في دور زوجته وتعمل معه في تجارة البطيخ، ويمرا بالعديد من المواقف الكوميدية مع تتابع الأحداث. حيث ستدور الأحداث في إطار كوميدي .

ويتعاون محمد هنيدي، من خلال فيلمه الجديد، مع المخرج سعيد حامد، وذلك منذ آخر فيلم جمعهما "صاحب صاحبه" عام 2002، حيث حقق الثنائي نجاحًا كبيرًا في السينما، بالتزامن مع نهاية فترة التسعينيات، فقد شهدت تجاربهما الفنية شكلاً جديدًا للسينما عما كان مُعتادا وقتها.

ويشارك في بطولته بجانب محمد هنيدي، كل من غادة عادل، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

يذكر أن غادة عادل تعاونت مع محمد هنيدي في فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم فيلم "بلية ودماغه العالية" عام 2000.