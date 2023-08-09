طرح "البطة الصفرا" بدور العرض السينمائي.. اليوم

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "البطة الصفرا" بطولة غادة عادل، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، العمل بدور العرض السينمائي في مصر اليوم.

واحتفل نجوم وصنَّاع فيلم "البطة الصفرا" بالعرض الخاص وسط حضور كبير من نجوم الفن والصحافة والإعلام.

وتدور أحداث الفيلم حول "أحمد وفيق" باحث أكاديمي في علم النفس يضطر في بحثه الذي يعتمد عليه للحصول على ترقية كبيرة، أن يلازم "رشا" المسجلة خطر في بحث ميداني ليتعرف عن قرب عن حياتها، فيتورط معها في مغامرة كبيرة تغّير أفكاره عن موضوع بحثه وعن حياته كلها.

ويُجسد بطل العمل محمد عبدالرحمن "توتا" دور باحث يُعد لمناقشة رسالة الدكتوراة في علم الجريمة، ويساعده دكتور جامعي يجسد شخصيته الفنان سامي مغاوري، ليتورطا في عملية نصب ويقعان في فخ نصبته لهم إحدى العصابات.

ويشارك في بطولة فيلم "البطة الصفرا" كل من: محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، عمرو رمزي، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.