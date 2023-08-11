فرح الزاهد: كواليس "البطة الصفرا" مليئة بالكوميديا طوال الوقت

عبرت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن سعادتها بالاشتراك في فيلم "البطة الصفراء"، والذي عُرض مؤخرًا في دور العرض وفي دول عربية عديدة.

وقالت فرح الزاهد لـ"الدستور" إنها تجسد شخصية خطيبة محمد عبد الرحمن، وتجعله يحاول تغيير شخصيته بشكل كبير، وهو ما يقابله تحول في الأحداث، مشيرة إلى أن العمل يجسد حالة كوميدية كبيرة للغاية.

وعن كواليس العمل، قالت: "كواليس الفيلم كانت ممتعة ومليئة بالكوميديا طوال الوقت، وقد استمتعت بالعمل مع كل هذا الفريق المليء بالكوميديا، وخاصة محمد عبد الرحمن الذي يمتاز بطيبة قلبه وشخصيته المميزة".

فيلم "البطة الصفراء" بطولة محمد عبد الرحمن "توتا"، غادة عادل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، عمرو رمزي، وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني لمحمد عبد الرحمن مع الفنانة غادة عادل بعد فيلم "الخطة العايمة"، والرابع بشكل عام بعد مسرحيتي "في نص الليل" و"فرصة سعيدة".