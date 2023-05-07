محمد عبدالرحمن يستعد لتصوير "البعبع" وينتظر عرض فيلم "البطة الصفرا"

يستعد الفنان محمد عبدالرحمن "توتا" لتصوير مشاهده في الفيلم السينمائي "البعبع" الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة والنجمة ياسمين صبري.

وقال محمد عبدالرحمن في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يستعد لدخول لوكيشن تصوير فيلم "البعبع" خلال الأيام القليلة المقبلة، معربًا عن سعادته بالتعاون مع النجم الكبير أمير كرارة.

وأضاف أن الفيلم من المقرر طرحه للجمهور بدور العرض السينمائي خلال موسم أفلام عيد الفطر المقبل، ويقدم فيه شخصية جديدة ومختلفة عن أعماله التي ظهر فيها خلال السنوات الماضية رافضًا الإفصاح عن تفاصيل الشخصية، مشيرًا إلى أن العمل ينتمى إلى نوعية الأفلام الكوميدية الأكشن.

وأضاف أنه ينتظر عرض فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم "البطة الصفرا" بدور العرض السينمائي، والذي يشارك في بطولته برفقة النجمة غادة عادل، مشيرًا إلى أنه يجسد فيه شخصية دكتور جامعي ويقوم بالانتهاء من أحد الأبحاث التي تؤهله للحصول على درجة الدكتوراه، ويتعرض خلال إجراء هذا البحث للعديد من الصعوبات والمغامرات الكوميدية ومتمنيًا أن تنال شخصيته إعجاب الجمهور.

فيلم "البعبع" يشارك فى بطولته أمام أمير كرارة ياسمين صبرى، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن "توتا"، ومحمد أنور، ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوى.

وفيلم "البطة الصفرا" يشارك في بطولته كل من النجمة غادة عادل والفنان محمد عبدالرحمن، ومحمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبدالله، سامي مغاوري، وعمرو رمزي، والعمل قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبدالقادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

آخر أعمال محمد عبدالرحمن السينمائية

وعرض لمحمد عبدالرحمن "توتا" في السينمات الأشهر الماضية الفيلم السينمائي "الدعوة عامة"، وهو من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامى (كيمز)، ومن إخراج وائل فرج، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوي، أسماء أبواليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين، وتدورأحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.