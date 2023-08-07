الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بحضور أبطاله.. بدء العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا (صور)

العرض الخاص لفيلم
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا

بدأ، مساء الإثنين، العرض الخاص لفيلم "البطة الصفرا" وحرص نجوم العمل على حضور العرض، إضافة لعدد من الفنانين والنقاد والصحفيين. 

العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا 

وشهد العرض الخاص للفيلم توزيع دمية من البطة الصفرا ترويجًا للفيلم. 

وتطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “البطة الصفرا” بطولة غادة عادل ومحمد عبدالرحمن توتا يوم الأربعاء المقبل 9 أغسطس بدور العرض السينمائية في مصر. 

العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا 

يشارك الفنانون أحمد أمين ومحمد أنور وإسماعيل فرغلى كضيوف شرف في فيلم البطة الصفرا بطولة محمد عبدالرحمن توتا وغادة عادل. 

وطرحت الشركة البوستر التشويقي والبرومو الدعائي للفيلم الذي ظهر خلاله النجم أحمد أمين كضيف شرف في العمل من خلال قيامه بدور مطرب ضمن الأحداث. 

العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا 
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا 
العرض الخاص لفيلم البطة الصفرا البطة الصفرا فيلم البطة الصفرا عرض خاص عرض البطة الصفرا
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