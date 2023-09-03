"العميل صفر" لـ أكرم حسنى يتصدر الإيرادات

واصل فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني تصدره إيرادات شباك التذاكر المصري منذ انطلاقه بدور العرض في موسم الصيف متفوقا على كل الأفلام المعروضة في التوقيت نفسه.

إيرادات فيلم العميل صفر

وحقق فيلم «العميل صفر» أمس السبت أعلى إيرادات يومية بين كل الأفلام المتنافسة، حيث جمع أمس 876,976 جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية في الفترة الحالية.

ويجسد أكرم حسني خلال أحداث الفيلم، في إطار كوميدي شخصية فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية حيث يقدم أكرم دور "صفر عبداللطيف شداد الهمم"، وهو فرد أمن يتحول إلى العميل صفر في ظروف غامضة، في مفارقة ساخرة بين شخصية فرد الأمن الذي عادة ما يكون شابًا بسيطًا لم يتلق أي تدريب من أي نوع وغير مصرح له بحمل السلاح، فضلًا عن القدرة على استخدامه، وبين شخصية العميل السري المدرب على فنون القتال المختلفة الذي يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، ويمتلك مهارات متنوعة على رأسها التخفي والتنكر.

أبطال فيلم العميل صفر

ويشارك مع أكرم حسني في بطولة فيلم العميل صفر عدد كبير من النجوم منهم أسماء أبواليزيد والفنان بيومي فؤاد ومصطفى غريب ومنذر رياحنة والنجمة السعودية الشابة فاطمة البنوي وفيدرا، وأيمن طعمة، وإسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي، وفيلم العميل صفر فكرة محمد سامي، وسيناريو وحوار وائل عبدالله، ومن إنتاج لؤي عبد الله، وإخراج كريم العدل.

وعلى صعيد آخر، يبدأ الفنان أكرم حسني خلال الفترة القادمة تحضيرات مسلسله الرمضاني القادم حيث استقر مؤقتا على تقديم العمل الجديد بعد أن غاب عن الموسم الرمضاني الماضي حيث يحضر فكرة كوميدية جديدة على غرار أعمالع السابقة.