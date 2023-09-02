بعد "وش في وش".. بيومي فؤاد يستعد لـ "كتف قانوني" و"أنا وابن خالتي"

اعتاد جمهور الفنان بيومي فؤاد على مشاهدة نجمهم المفضل في أكثر من عمل فني على مدار العام، حيث يشارك “بيومي” في بطولة عدة أعمال سينمائية بالإضافة إلى ظهوره كضيف شرف في بعضهم.

تعاقد “بيومي” مؤخرًا على المشاركة في فيلم “كتف قانوني” مع الفنانة هالة صدقي، ولكن كضيف شرف، حيث يستعد لتصوير مشهدين فقط ضمن أحداث العمل المقرر انطلاق تصويره خلال أيام.

بينما يشارك في بطولة فيلم “انا وابن خالتي” بمشاركة الفنان سيد رجب، والذي بدأوا في تصويره منذ أيام،و تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

كما تعاقد بيومي على المشاركة في بطولة فيلم “فرقة الموت” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد عز، ومن المقرر بدء تصويره خلال شهر أكتوبر المقبل، وتدور أحداث العمل في فترة الأربعينيات وبداية الخمسينيات، في الفترة التي كان يتواجد فيها خُط الصعيد.

جدير بالذكر أن يعرض لبيومي فؤاد حاليًا، فيلم العميل صفر والذي يشارك في بطولته بجوار أكرم حسني، فاطمة البنوي، فيدرا، أسماء أبواليزيد، مصطفى غريب، وأيمن الشيوي، من تأليف وائل عبدالله وإخراج كريم العدل.

بالإضافة إلى فيلم وش في وش من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أحمد خالد صالح، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، تأليف وإخراج خالد الحلفاوي.

وطرح له فيلم “مندوب مبيعات” يوم 17 أغسطس الماضي في دول الخليج، وحقق نجاحا كبيرا بمجرد طرحه، خاصة أن أحداثه تعتمد على إطار كوميدي تشويقي، الفيلم تم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءا من سبتمبر 2022 إلى مارس ومايو 2023، وقد تم الاتفاق مع الشركة المنتجة للفيلم على عرضه بـ6 دول عربية من بينها مصر.