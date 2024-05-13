"القوى الوطنية والاسلامية" تشيد بدعم مصر وتركيا وتطالب بكسر الحصار في غزة

اشادت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، على التصريحات المصرية والتركية المشتركة، التي أعلنتا فيها دعمهما للدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، بهدف وقف الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة.

واشادت اللجنة بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة، التي رفضت دعوة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو للمشاركة في إدارة المدنية في قطاع غزة، مؤكدة رفضها لأي خطوة تدعم الاحتلال وجرائمه البشعة وحصاره للمنطقة.

وتهيب القوى الوطنية والإسلامية بالدول العربية والإسلامية للتحرك الجاد والفعّال من أجل كسر الحصار الظالم ووقف المأساة الإنسانية التي يعيشها أهل غزة، مطالبة بتحرك سريع ومستمر من قبل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الهيئات ذات الصلاحيات.

كما تؤكد القوى الوطنية والإسلامية على أن الواجب والمسؤولية تقتضي من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الهيئات ذات الصلاحيات المماثلة التحرك بسرعة وبدون تردد لكسر الحصار ووقف هذه الحرب الإبادة الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.