الثلاثاء 14 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"القوى الوطنية والاسلامية" تشيد بدعم مصر وتركيا وتطالب بكسر الحصار في غزة

لجنة القوى الوطنية
لجنة القوى الوطنية والاسلامية

اشادت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، اليوم الاثنين، على التصريحات المصرية والتركية المشتركة، التي أعلنتا فيها دعمهما للدعوى المقدمة من دولة جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، بهدف وقف الحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال في قطاع غزة.

واشادت اللجنة بموقف دولة الإمارات العربية المتحدة، التي رفضت دعوة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو للمشاركة في إدارة المدنية في قطاع غزة، مؤكدة رفضها لأي خطوة تدعم الاحتلال وجرائمه البشعة وحصاره للمنطقة.

txt

باحث شئون دولية: زيارة سامح شكرى لتركيا أذابت برودة العلاقة بين مصر وتركيا

وتهيب القوى الوطنية والإسلامية بالدول العربية والإسلامية للتحرك الجاد والفعّال من أجل كسر الحصار الظالم ووقف المأساة الإنسانية التي يعيشها أهل غزة، مطالبة بتحرك سريع ومستمر من قبل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وجميع الهيئات ذات الصلاحيات.

كما  تؤكد القوى الوطنية والإسلامية على أن الواجب والمسؤولية تقتضي من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وكل الهيئات ذات الصلاحيات المماثلة التحرك بسرعة وبدون تردد لكسر الحصار ووقف هذه الحرب الإبادة الشاملة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

القوى الوطنية والاسلامية مصر تركيا ​الجامعة العربية غزة

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى: اتحاد القبائل العربية لا يتجاوز الدستور ويعد سندًا وظهيرًا لكل مؤسسات الدولة

عاجل.. حزب الله يعلن استهداف مبنيين بهما جنود الاحتلال على حدود لبنان

أشرف زكي يكشف حقيقة الحالة الصحية للزعيم عادل إمام (فيديو)

عبدالمنعم سعيد لـ"الشاهد": لا توجد دولة وطنية بها "مليشيات" ذات طبيعة معينة

وزير التربية والتعليم: الدولة المصرية تهتم بالحفاظ على اللغة العربية كأحد مقومات الهوية الوطنية والثقافية

"القوى الوطنية والاسلامية" تشيد بدعم مصر وتركيا وتطالب بكسر الحصار في غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

ماجد حبته

زراعتنا.. غذاؤنا وغذاء العالم

د هند جاد

دكر وزدانى

إبراهيم عبدالفتاح

شباك قديم

حسين دعسة

الطرف الثالث في معركة بايدن.. والسفاح نتنياهو

رشا عبدالمنعم

كيف يصبح مسرحنا فى الأقاليم قاطرة للتنمية؟

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

صور

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

محطة تل أبيب

المزيد

شروط جديدة لنتنياهو لإنهاء حرب غزة وحلقة مفقودة فى مفاوضات الهدنة.. ماذا يحدث؟

نتنياهو فى مراسم "يوم الذكرى": إما نحن أو هم والثمن باهظ للغاية

انضمام مصر للعدل الدولية يربك إسرائيل.. فما مصير كامب ديفيد؟