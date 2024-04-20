السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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باحث شئون دولية: زيارة سامح شكرى لتركيا أذابت برودة العلاقة بين مصر وتركيا

سامح شكري
سامح شكري

أكد هاني الجمل، باحث في الشئون الدولية والإقليمية، أن العلاقات المصرية التركية مرت بالعديد من المراحل والمتفاوتة من الصعود والهبوط، وكان أسوأ فترة لها هي بعد ثورة 30 يونيو بعد إزاحة الإخوان من الحكم، موضحًا أنه ظل بعدها بـ10 أعوام هناك جفاء سياسي بين الطرفين. 

وأوضح "الجمل"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، أن المشهد الكبير الذي التقى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان على هامش مونديال قطر 2022 كان مهمًا وتاريخيًا، ومن خلال هذا اللقاء عادت العلاقات المصرية لتكون بشكل طبيعي، منوهًا بأن كل الدول الإقليمية والدولية تنظر إلى مصر وتركيا بمكانة عالية. 

وشدد على أن زيارة وزير الخارجية سامح شكري أذابت الكثير من البرودة في العلاقة بين مصر وتركيا، موضحًا أنه بعد الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر في فبراير الماضي كانت تأكيدًا على سمو العلاقة إلى أعلى مستوى وهو مستوى رؤساء الدول. 

ونوه بأن مجلس تعاون استراتيجيًا بين مصر وتركيا هو النتيجة المثلى لهذا اللقاء بين الرئيس السيسي وأردوغان، موضحًا أنه على مدار السنوات الماضية لم تنقطع العلاقات الشعبية والتجارية بين مصر وتركيا، مشددًا على أن تحول العلاقات التركية مع مصر جاء كما يراه الشارع والشعب التركي.

دي ام سي أسامة كمال العلاقات المصرية التركية ثورة 30 يونيو هاني الجمل

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