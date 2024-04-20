أستاذ علوم سياسية: ما حدث بين إيران وإسرائيل مجرد "قصف إعلامى"

علق الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، على الاشتباكات الدائرة بين إسرائيل وإيران.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن ما حدث بين إيران وإسرائيل هو مجرد قصف إعلامي أكثر منه قصفًا حقيقيًا بالطائرات.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أنه لو أرادت إيران أن ترد على الضربات المتتالية ضدها في دمشق والعراق واليمن، لردت منذ سنوات، وكان يستهين بردها من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.