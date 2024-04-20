أحمد يعقوب: مصر تعرض خريطتها الاستثمارية لجذب 15 مليار دولار سنويًا

في إطار الجهود المبذولة لتنمية الاقتصاد المصري، أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب أن زيارة رئيس مجلس الوزراء اليوم لعدد من المصانع تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني والارتقاء بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد يعقوب، خلال مداخلة هاتفية من العاصمة الأمريكية واشنطن، بثتها قناة "إكسترا نيوز" ضمن برنامج "أحداث الساعة"، على أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق هدف الحكومة المتمثل في الوصول إلى معدل نمو سنوي يبلغ 7% خلال الأعوام القادمة.

وأوضح يعقوب، أن مصر تقدم خريطة استثمارية شاملة تغطي قطاعات حيوية مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، وأشار إلى أن هذه الخريطة تُعرض على المجتمع الدولي للأعمال، مؤكدًا على الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية العالمية، وهو ما يتجلى في النشاط الواسع الذي يقوم به الوفد المصري المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي.

وأضاف يعقوب، أن الرؤية المصرية التي يتم تقديمها في هذه الاجتماعات تهدف إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار سنويًا، وبإجمالي 100 مليار دولار على مدى السنوات الست المقبلة، ولفت إلى أن هذه الجهود تشمل أيضًا دعم القطاع الخاص وزيادة التمويلات والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر.