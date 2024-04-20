باحث: شركة "ميتا" كانت متحيزة لإسرائيل منذ الأزمة الفلسطينية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن ممارسات شركة "ميتا" بإرسال معلومات الشعب الفلسطيني والمحادثات على الواتساب للكيان المحتل، ليست الأولى من نوعها، ولكن منذ الأزمة الفلسطينية.

وأشار، عبر مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أن شركة "ميتا" كانت متحيزة لإسرائيل منذ الأزمة الفلسطينية، وهذا ظهر من خلال مسح العديد من المنشورات الخاصة بدعم فلسطين.

ونوه، بأن البدائل لواتساب غير متوفرة للمواطن العربي في الوقت الحالي، وبالتالي فسياق المقاطعة كان له دور كبير في المنتجات الخاصة بالشركات، وقد تتأثر "ميتا" بدعوات المقاطعة لمواقع السوشيال ميديا.

وتابع، أن موقف الولايات المتحدة منذ بداية الحرب، مبني على الازدواجية، حيث نرى تصريحات من الإدارة الأمريكية تطالب بحقن الدماء في القطاع، وفي المقابل نجد دعمًا عسكريًا واستخدامًا لحق الفيتو لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.