السفيرة عزيزة.. أسباب ظهور قشرة الرأس وكيفية التخلص منها؟

قالت أمنية طاهر خبيرة التجميل، إن قشرة الرأس هي حالة شائعة تصيب فروة الرأس وتتمثل في ظهور قشور جلدية جافة بيضاء على الشعر وقد تصل للفروة.

وأشارت "طاهر"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمُذاع على فضائية "dmc"، إلى أن أسباب ظهور قشرة الرأس عديدة، منها التهاب الجلد الدهني، والذي يتسبب في تهيج الجلد وظهور بقع بيضاء على الرأس وخلف الأذن والحاجب والصدر.

ونوهت بأن بعض الأمراض مثل الصدفية والأكزيما قد تؤدي لظهور قشرة الرأس، بالإضافة إلى العدوى الفطرية، والتي تسببها فطريات تعيش في فروة الرأس وتتغذى على الزيوت الموجودة فيه.

كما أن استخدام بعض أنواع الشامبو غير المناسبة، قد تزيد من زيادة قشرة الرأس، لذا يجب اختيار منتجات العناية بالشعر بعناية لتجنب حدوث حساسية لجلد فروة الرأس.

وعن كيفية التخلص من قشرة الرأس، نصحت بضرورة استخدام شامبو خاص بفروة الرأس، يفضل استخدام شامبو مُصمم خصيصًا للتخلص من قشرة الرأس، فضلًا عن غسل الشعر بانتظام وتجنب تجمع الزيوت والجلد الميت، وتجنب التعرض للبرد الشديد أو الحرارة المفرطة وتجنب التمشيط المفرط للشعر.