ناقدة فنية عن صلاح السعدنى: "الناس كانت بتابع ليالى الحلمية بسببه"

قالت الناقدة الفنية دعاء حلمي، إن جيل الفنان صلاح السعدني، محمود عبد العزيز، أحمد زكي، تربينا على أعمالهم الفنية المميزة، قائلة: "كنت بحس أنهم أحد أفراد عائلتي".

وأضافت "حلمي"، خلال استضافتها ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمُذاع على فضائية dmc، أن الراحل صلاح السعدني كان يتميز في تجسيد أعماله على البساطة والإتقان الكبير، مشيرة أن الأداء الخاص به يجعلك تشعر وكأنه يخاطبنا نحن المشاهدين.

ونوهت، إلى أن الكثيرين كانوا يتابعون مسلسل ليالي الحلمية بسبب دور الراحل صلاح السعدني، بالإضافة إلى أدوار النجوم بالمسلسل أمثال يحيي الفخراني، حيث استطاع السعدني أن يضع بصمته بسبب طريقة كلامه وأدائه الكوميدي.

وتابعت، أن الراحل صلاح السعدني، كانت حواراته الصحافية قليلة، وهذا جعل الكثيرين يعتقدون أن طريقة كلامه هي التي كانت بمسلسل ليالي الحلمية.