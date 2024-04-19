منير أديب: أغلب التنظيمات المسلحة خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية

قال منير أديب، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن جماعة الإخوان الإرهابية استخدموا العنف على مر تاريخهم ضد مختلف الفئات في المجتمع.

وأضاف "أديب"، خلال استضافته ببرنامج "الضفة الأخرى" والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإخوان يتعاملون بمكر شديد منذ نشأة الجماعة الإرهابية.

ونوه إلى أن “البنا” أسس للعنف منذ إنشاء الجماعة بتكوينه "النظام الخاص"، مضيفًا أن الأخوان يتعاملون طوال الوقت بمبدأ تزييف الواقع، وهذا ما نشاهده.

وأشار، أن هناك تأكيدات بأن أبو بكر البغدادي كان من أحد كوادر الجماعة الإرهابية، مؤكدًا أن التنظيمات المسلحة المختلفة خرجت من رحم الإرهابية.