الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

علي الدين هلال: الضربة الإسرائيلية على إيران كانت بموافقة أمريكية

علي الدين هلال
علي الدين هلال

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، إن تصويت اليوم بمجلس الأمن كشف حقيقة الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في قطاع غزة، سواء عسكريًا أو سياسيًا.

وأشار "هلال" خلال استضافته ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية etc، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي شيء في الأزمة الفلسطينية إلا بموافقة حكومة إسرائيل، وفي المقابل قدمت لها الغطاء العسكري والسياسي لتنفيذ جرائمها في القطاع المنكوب.

ونوه أن الضربة الاسرائيلية على إيران كانت بموافقة أمريكية، مؤكدًا أن التصعيد في المنطقة لا يفيد القضية الفلسطينية، بل ساهم في تعزيز نجومية بنيامين نتنياهو في الشارع الإسرائيلي.

وتابع أن إقامة دولة فلسطينية أمر هام لحل القضية من الأساس، مشيرًا إلى أننا نعمل بشكل دبلوماسي على ذلك، بالإضافة إلى إثبات عزلة الولايات المتحدة أمام المجتمع الدولي.

علي الدين هلال الضربة الإسرائيلية فضائية etc مصر جديدة دولة فلسطينية

مواد متعلقة

باحث سياسى يوضح الجهود المصرية منذ بداية الأزمة فى السودان

دبلوماسي سابق: تصويت مجلس الأمن كشف زيف الإدعاءات الأمريكية حول حل الدولتين

ضياء رشوان عن صلاح السعدني: ينطبق عليه مقولة "الفنان الملتزم"

جابر القرموطي يشيد بملف "حرف" والذي حمل عنوان "بقيع مصر"

كرم جبر: المناوشات الإيرانية الإسرائيلية أضرت بالقضية الفلسطينية

كرم جبر: يجب تطوير المؤسسات الصحفية لمواكبة التحول الرقمى العالمى

محمد عمارة: الطلاب يتنافسون فى ريادة الأعمال بمدارس التعليم الفنى

محمود القياتى: منخفض صحراوى جديد بدءًا من الثلاثاء المقبل

الأكثر قراءة

الزمالك و"المتحدة" يثمنان العلاقة المتميزة بين الجانبين ويرفضان أي محاولات فردية للنيل منها

عاجل.. فصائل عراقية تستهدف قاعدة عوبدا الجوية التابعة لجيش الاحتلال بالمسيرات

لماذا هاجمت إسرائيل مدينة «أصفهان» دون إعلان رسمي؟

طالبة تبلغ عن والدتها أثناء ممارستها الرذيلة مع ميكانيكى داخل مسكنها بالدقهلية

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة