علي الدين هلال: الضربة الإسرائيلية على إيران كانت بموافقة أمريكية

قال الدكتور علي الدين هلال، المفكر السياسي، إن تصويت اليوم بمجلس الأمن كشف حقيقة الموقف الأمريكي تجاه ما يحدث في قطاع غزة، سواء عسكريًا أو سياسيًا.

وأشار "هلال" خلال استضافته ببرنامج "مصر جديدة"، والمُذاع على فضائية etc، أن الولايات المتحدة لم تقدم أي شيء في الأزمة الفلسطينية إلا بموافقة حكومة إسرائيل، وفي المقابل قدمت لها الغطاء العسكري والسياسي لتنفيذ جرائمها في القطاع المنكوب.

ونوه أن الضربة الاسرائيلية على إيران كانت بموافقة أمريكية، مؤكدًا أن التصعيد في المنطقة لا يفيد القضية الفلسطينية، بل ساهم في تعزيز نجومية بنيامين نتنياهو في الشارع الإسرائيلي.

وتابع أن إقامة دولة فلسطينية أمر هام لحل القضية من الأساس، مشيرًا إلى أننا نعمل بشكل دبلوماسي على ذلك، بالإضافة إلى إثبات عزلة الولايات المتحدة أمام المجتمع الدولي.