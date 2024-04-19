الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كرم جبر: يجب تطوير المؤسسات الصحفية لمواكبة التحول الرقمى العالمى

كرم جبر
كرم جبر

طالب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة العمل على تطوير المؤسسات الصحفية لمواكبة التحول الرقمي العالمي واستغلال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "جبر"، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مؤسسة الأهرام، ضمت في فترة من الفترات أعظم كتاب رأي ومقال في العالم العربي والعالم، وهناك أزمات عالمية في الصحافة، وظلت صامدة في مصر بسبب دعم الدولة لها.

وأشار الكاتب الصحفي كرم جبر، إلى أنه التحق بمؤسسة "روز اليوسف" منذ 1980، مضيفًا أنها مدرسة كبيرة ساهمت في ارتقاء الصحافة وضمت عمالقة الكُتاب والمفكرين.

كرم جبر المؤسسات الصحفية التحول الرقمي التحول الرقمي العالمي مانشيت الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

محمد عمارة: الطلاب يتنافسون فى ريادة الأعمال بمدارس التعليم الفنى

محمود القياتى: منخفض صحراوى جديد بدءًا من الثلاثاء المقبل

أحمد صيام لـ"مانشيت": اتعلمت الكتير من صلاح السعدنى فى الثقافة والفن

جابر القرموطى: صلاح السعدنى يعتبر قوة ناعمة فى مصر والعالم العربى

زيلينسكى: أوكرانيا تعرضت هذا العام لما يقرب من 1200 صاروخ ونحو 1500 مسيرة

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة ترفض العنف الذى يمارسه المستوطنون

الأمين العام للناتو: دول الحلف اتفقت على منح أوكرانيا مزيدًا من أنظمة الدفاع الجوى

الرئيس الفلسطينى: اجتياح رفح سيؤدى إلى كارثة إنسانية ومجازر دموية

الأكثر قراءة

لماذا هاجمت إسرائيل مدينة «أصفهان» دون إعلان رسمي؟

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

بتيشيرت الزمالك.. كتائب الشهيد أبوعلى مصطفى تستهدف حشودًا إسرائيلية (فيديو وصور)

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي لذوي الإعاقة

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

صور

الصدمة تلاحق الجميع.. مشاهد من جنازة عمدة الدراما المصرية (صور)

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة