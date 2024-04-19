كرم جبر: يجب تطوير المؤسسات الصحفية لمواكبة التحول الرقمى العالمى

طالب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بضرورة العمل على تطوير المؤسسات الصحفية لمواكبة التحول الرقمي العالمي واستغلال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "جبر"، خلال استضافته ببرنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مؤسسة الأهرام، ضمت في فترة من الفترات أعظم كتاب رأي ومقال في العالم العربي والعالم، وهناك أزمات عالمية في الصحافة، وظلت صامدة في مصر بسبب دعم الدولة لها.

وأشار الكاتب الصحفي كرم جبر، إلى أنه التحق بمؤسسة "روز اليوسف" منذ 1980، مضيفًا أنها مدرسة كبيرة ساهمت في ارتقاء الصحافة وضمت عمالقة الكُتاب والمفكرين.