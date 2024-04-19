الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

زيلينسكى: أوكرانيا تعرضت هذا العام لما يقرب من 1200 صاروخ ونحو 1500 مسيرة

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته لمجلس الناتو، إن مستوى المساعدة الخارجية لكييف محدود للغاية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضاف "زيلينسكي"، أن أوكرانيا تعرضت هذا العام لما يقرب من 1200 صاروخ وأكثر من 1500 طائرة مسيرة و8500 قنبلة موجهة، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى صواريخ ومدفعية طويلة المدى في الوقت الحال، وأوكرانيا لا تستطيع الانتظار هذا العام حتى يتخذ الحلفاء قراراتهم.

زيلينسكي أوكرانيا القاهرة الإخبارية القوات الأوكرانية الرئيس الأوكراني

مواد متعلقة

مفوضية حقوق الإنسان: أمن وسلام الفلسطينيين بغزة فى خطر

المرصد الأورومتوسطى: الوصول للمقومات الأساسية فى قطاع غزة أصبح شبه مستحيل

الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها إزاء تصاعد العنف فى الضفة الغربية

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية فى موقع بياض بليدا بالأسلحة

جوزيب بوريل: ندين بشدة عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين

الكتاتنى لـ"إكسترا نيوز": الجماعة الإرهابية اتخذت قرارًا بالاشتباك مع الدولة

محمد الباز: "الإرهابية" سعت لإنشاء شرطة إخوانية تشبه الحرس الثورى الإيرانى

محمد الباز عن "اعترافات القتلة": جماعة الإخوان "عصابة" حكمت مصر

الأكثر قراءة

انهيار أسرة الراحل صلاح السعدنى فى أثناء صلاة الجنازة عليه

عاجل|هادئة وسط أسرته.. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة صلاح السعدنى

أحمد السعدنى يرافق جثمان والده فى سيارة الموتى (صور وفيديو)

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. سحب رخص منجمى حمش ودونجاش بقرار حكومى

4 تغييرات فى تشكيل الأهلى المتوقع أمام مازيمبى بـ"دورى أبطال إفريقيا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "2- 2"

خالد حريب

عام على الحرب فى السودان.. لا غالب ولا مغلوب

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "الشاهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

صور

عمدة الفنانين.. جنازة صلاح السعدنى

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازره الدموية فى اليوم 196 من العدوان على غزة

حماس تدعو للحشد والرباط فى المسجد الأقصى بدءًا من اليوم وحتى الإثنين

وزير الخارجية الإسرائيلى يشيد بالفيتو الأمريكى ضد العضوية الفلسطينية الكاملة بالأمم المتحدة