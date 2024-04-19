زيلينسكى: أوكرانيا تعرضت هذا العام لما يقرب من 1200 صاروخ ونحو 1500 مسيرة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال كلمته لمجلس الناتو، إن مستوى المساعدة الخارجية لكييف محدود للغاية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وأضاف "زيلينسكي"، أن أوكرانيا تعرضت هذا العام لما يقرب من 1200 صاروخ وأكثر من 1500 طائرة مسيرة و8500 قنبلة موجهة، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية بحاجة إلى صواريخ ومدفعية طويلة المدى في الوقت الحال، وأوكرانيا لا تستطيع الانتظار هذا العام حتى يتخذ الحلفاء قراراتهم.