الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز عن "اعترافات القتلة": جماعة الإخوان "عصابة" حكمت مصر

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": إننا أمام اعتراف رسمي ووثيقة مهمة في مسيرة العنف والدماء لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث اعترف محمد منتصر، أحد أعضاء الجماعة، بأنها لم تجر إلى المواجهة في مصر بل كانت تخطط لها من قبل ثورة يونيو بـ6 أشهر.

وأضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن محمد منتصر كان متحدثا باسم جماعة الإخوان، وفي عام 2015 استبعد عن هذا المنصب بسبب انحيازه لجبهة محمد كمال التي أسست اللجان النوعية للجماعة، ونفذت عمليات إرهابية.

جانب من مداخلة الدكتورة محمد الباز عبر قناة إكسترا نيوز

وأكد أن الاعتراف لم يكن تسريبًا، وهذا حوار مع سبق الإصرار والترصد، موضحًا أن الحوار بمثابة "اعتراف للقتلة"، وأن جماعة الإخوان الإرهابية كانت "عصابة" تحكم مصر.

من هو محمد منتصر؟

محمد منتصر هو أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، واسمه الحقيقي محمد رفيق، حاصل على ليسانس آداب قسم "أنثروبولوجي"، بجامعة الإسكندرية، ونشأ في الإخوان مبكرا، وبداية اشتباكه في العمل العام كانت من خلال المدارس في المرحلة الثانوية، من خلال الاتحادات الطلابية في المدارس، ثم انتقل للعمل الجامعي عام 1998 كمشرف للنشاط الطلابي، والذي شهد انتفاضة الأقصى عام 2000 ثم غزو العراق، وبعد التخرج عمل في اللجنة الإعلامية المركزية لمحافظة الإسكندرية داخل الجماعة، ثم عمل في القسم السياسي.

محمد الباز جماعة الإخوان الإرهابية الدكتور محمد الباز اكسترا نيوز الإخوان

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