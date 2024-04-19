الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية الأمريكى: الصين تمثل تهديدًا للعديد من الدول الأوروبية

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: إن الولايات المتحدة لم تشارك في أي عمليات عدوانية، ونعمل على تخفيف حدة الصراع بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات مجموعة السبع، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تساعد روسيا على إعادة بناء قدراتها الدفاعية.

ونوَّه بأن الصين تمثل تهديدًا للعديد من الدول الأوروبية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتعاون مع دول إفريقيا لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة.

وزير الخارجية الامريكي الدول الأوروبية الصين القاهرة الإخبارية أنتوني بلينكن

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