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توك شو

القرش: المنتجات الزراعية المصرية تصل لـ163 سوقًا حول العالم

مساء dmc
مساء dmc

قال د. محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الحاصلات الزراعية الطازجة شهدت طفرة تصديرية في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2023.

أضاف القرش، عبر مداخلة لبرنامج مساء DMC، المُذاع على فضائية "DMC"، أن الدولة اتخذت إجراءات لتدعيم السوق المحلية، مؤكدًا أن التصدير يكون في المحاصيل التي نحقق فيها فائضًا.

ونوه إلى أن القطاع الزراعي يأتي في المرتبة الثانية كإدخال نقد أجنبي للبلاد عبر بوابة التصدير، مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تصل إلى أكثر من 163 سوقًا حول العالم.

أشار إلى أن المنتجات الزراعية المصرية تصل لأسواق عالمية بعضها يتطلب اشتراطات متقدمة واختبارات جودة، مضيفًا أننا نقدم المواصفات القياسية التي تلائم العالم أجمع.

وتابع أن جودة المنتجات الموجهة للسوق المحلية لا تختلف عن المُصدرة للخارج، لافتًا إلى أن المواطن المصري هو أولوية الوزارة والدولة، ولا ندخر جهدًا لتعليق التصدير حال احتياج السوق المصرية.

وأكد أن البحث العلمي ساهم في تطوير المنتج الزراعي المصري، مشيرًا إلى أننا حصلنا على ثقة العديد من الجهات العالمية، كما أننا طورنا من أساليب الزراعة في مصر.

متحدث الزراعة المنتجات الزراعية مساء dmc الدكتور محمد القرش الزراعة

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