الصادرات المصرية فى ارتفاع.. وهذه السلع الأكثر طلبًا بالخارج (فيديو)

قال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن أهم قطاعات شهدت نموًا في الصادرات هو قطاع مواد البناء، خاصة في الربع الأول من العام.

وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن زيادة الصادرات في قطاع مواد البناء، ارتفع بنسبة 4.4، فيما زاد قطاع المواد الغذائية بنسبة 3.9.

وأشار إلى أن الحاصلات الزراعية زادت صادراتها بنسبة 16%، مؤكدًا أن القطاع الذي بدأ من العام الماضي زيادة صادراته هو قطاع الجلود والأحذية، وهذا يدل على جودة المنتج المصري.

ونوه أن استقرار سعر الدولار أسهم في زيادة الصادرات، ومن المحتمل أن تزيد بشكل أكبر خلال الربع الثاني والثالث والرابع من العام الحالي.

وتابع أن السوق المحلية لم تتأثر بزيادة الصادرات، خاصة في المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن الموالح من أكبر السلع التي تم تصديرها، بسبب أنها أجود الأنواع في العالم.