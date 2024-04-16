الأربعاء 17 أبريل 2024
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توك شو

هل سترد إسرائيل على هجوم إيران؟.. أستاذ علوم سياسية يُجيب

مداخلة عماد البشتاوي
مداخلة عماد البشتاوي عبر القاهرة الإخبارية

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسخن الجبهات أكثر من الوقوع في حرب حقيقية مع إيران، وهو يدرك تمامًا أنه ليس لديه القدرة الآن أن يفتح جبهة مع إيران في الوقت الذي يفتح فيه جبهة حقيقية في قطاع غزة وثانوية مع حزب الله في لبنان، فهل يستطيع أن يفتح جبهة بهذه القوة والاتساع مع إيران؟ من المؤكد لا.

وأضاف "البشتاوي" خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن "نتنياهو" يريد هذا الجو الذي يعيش عليه، حالة من الخوف والحذر والترقب لدى الشارع لكي لا يفكر المواطن الإسرائيلي حاليًا إلا بهذه الأزمات.

وتابع: المواطن الإسرائيلي يسأل الآن هل تضرب إيران أم لا؟، ونسي موضوع من بدأ بالتحرش بإيران واستفزازها، ولماذا هذا الاغتيال في قنصلية بدولة أخرى مجاورة، هذه اللعبة التي يتقنها نتنياهو تقودنا إلى ردات الأفعال دون أن نتحدث عن جذر المشكلة.

استاذ علوم سياسية نتنياهو إيران الدكتور عماد البشتاوي بنيامين نتنياهو القاهرة الإخبارية منتصف النهار

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