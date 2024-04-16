الثلاثاء 16 أبريل 2024
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أستاذ علاقات دولية: خدمة إسرائيل فى عدم وجود نتنياهو.. وضربة إيران أضرت القضية الفلسطينية

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الضربات الإيرانية لم تؤثر على إسرائيل، بل بالعكس أضرت بالقضية الفلسطينية، والمجتمع الدولي.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن الجانب الإسرائيلي سيستغل الأحداث الحالية في إعادة ترتيب صفوفه، وكسب دعم المجتمع الدولي.

وأشار، إلى أن الضربات الإيرانية، أعادت الحياة لبنيامين نتنياهو، من خلال كسب الدعم الغربي من جديد، مؤكدًا أن إسرائيل تعلم كل شيء عن الصواريخ الإيرانية قبل إرسالها.

وتابع، أن بنيامين نتنياهو يسعى لإخراج قطاع غزة وما يدور فيها من التصعيد الذي تشهده المنطقة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى بكل الطرق لتوسيع دائرة الحرب في المنطقة، وهذا ما يريده بنيامين نتنياهو.

 

استاذ علاقات دولية القضية الفلسطينية الحياة اليوم فضائية الحياة الدكتور حامد فارس الضربات الايرانية

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