أشرف سنجر: محاكمات ترامب سياسية غرضها إزاحته عن الانتخابات الأمريكية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن عدد التهم الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "مخيف"، لأنها متعددة وتأخذ أبعادًا مختلفة ما بين محكمة دستورية عليا تستماع للجدل حول تعطيل العدالة وقلب نتيجة الانتخابات، ومن المتوقع أن قرارات هذه المحكمة ستكون في نهاية شهر يونيو، وستحسم مستقبل "ترامب" السياسي.

وأضاف "سنجر" خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الدستور الأمريكي لا يمنع المرشح الجمهوري في استكمال الانتخابات حتى وإن كان مدانًا، وبالتالي هناك معادلة يحاول "ترامب" أن يقدمها بشكل واضح للإعلام والرأي العام المساند له الأمريكي والراغبين في إعادة انتخابه مرة أخرى.

ولفت إلى أن كل هذه المحاكمات هي محاكمات سياسية الغرض منها إزاحته عن العمل السياسي كونه المرشح الأوحد الذي حظي إلى الآن بموافقة أو أغلبية مقارنة بكل المرشحين الجمهوريين الذين انهزموا أو تراجعوا ولم يبق إلا "ترامب".