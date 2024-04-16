رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة بالأسعار الفترة القادمة

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إننا لا نستطيع دفع المواطن إلي شراء الذهب من عدمه، ولكن هناك توقعات بزيادة الأسعار الفترة القادمة.

وأضاف "ميلاد"، عبر مداخلة لبرنامج مساء dmc، والمُذاع على فضائية "دي أم سي"، أن الذهب حقق قفزات كبيرة وصلت إلى 100%، وهذا ما دفع المواطنين على الشراء.

وأشار، أن هناك توقعات عالمية بإرتفاع أسعار الذهب، مؤكدًا أن خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي شجع على إرتفاع أسعار الذهب في العالم، والخزائن في البنوك ملاذ أمن لحفظ الذهب.

ونوه، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل كان أحد الأسباب وراء إرتفاع أسعار الذهب من جديد، مشيرًا أن التجار والصناع يستفيدون من خلال التجارة وصناعة وتشكيل الذهب.