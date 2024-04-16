الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سلوى خطاب تكشف كواليس لقاءها بالسيدة انتصار السيسي (فيديو)

سلوى خطاب
سلوى خطاب

قالت الفنانة سلوى خطاب، إنها فوجئت بتكريم السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية لها، حيث تم إبلاغها من قبل النجم أشرف زكي، خلال تصوير أحداث مسلسل "المعلم".

وأضافت "خطاب"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن لقاء السيدة انتصار السيسي، كان حميمي بشكل لا يوصف، مؤكدة أنها كانت سعيدة بوجود عدد من السيدات بجوارها.

وكشفت عن الحديث الذي دار بينها وبين السيدة انتصار السيسي، حيث قالت لها: "إنتي مش محتاجة حاجة"، منوهة أنها طلبت منها ضرورة تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم للفنان المصري.

ونوهت، أن يوم التكريم كان من أسعد أيام حياتها، بسبب مقابلة السيدة انتصار السيسي، ودعمها المتواصل للنساء، مشيرة إلى أن اللقاء اتسم بالمودة والصداقة.

سلوى خطاب انتصار السيسي السيسي الحياة اليوم فضائية الحياة الفنانة سلوى خطاب أشرف زكي

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