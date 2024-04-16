سلوى خطاب تكشف كواليس لقاءها بالسيدة انتصار السيسي (فيديو)

قالت الفنانة سلوى خطاب، إنها فوجئت بتكريم السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية لها، حيث تم إبلاغها من قبل النجم أشرف زكي، خلال تصوير أحداث مسلسل "المعلم".

وأضافت "خطاب"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية الحياة، أن لقاء السيدة انتصار السيسي، كان حميمي بشكل لا يوصف، مؤكدة أنها كانت سعيدة بوجود عدد من السيدات بجوارها.

وكشفت عن الحديث الذي دار بينها وبين السيدة انتصار السيسي، حيث قالت لها: "إنتي مش محتاجة حاجة"، منوهة أنها طلبت منها ضرورة تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم للفنان المصري.

ونوهت، أن يوم التكريم كان من أسعد أيام حياتها، بسبب مقابلة السيدة انتصار السيسي، ودعمها المتواصل للنساء، مشيرة إلى أن اللقاء اتسم بالمودة والصداقة.