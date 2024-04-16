الثلاثاء 16 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أسامة كمال: نربي أبنائنا أن فلسطين دولة مُحتلة من كيان يمارس كافة جرائم الحرب

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، إن "نيويورك تايميز"، تطالب صحفييها بعدم استخدام كلمة التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى التوقف عن كتابة فلسطين ومخيم اللاجئين إلا في حالات نادرة.

وعلق "كمال"، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج مساء dmc، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، على هذا التصرف، حيث أكد أن السياسة التحريرية ليس معناها حذف اسم بلد من الخريطة والتدليس وتزييف الحقائق، وتجاهل القانون الدولي.

وأشار إلى أن فلسطين في الضمائر وليست في جواز سفر و"كلام جرايد"، مؤكدًا أننا نربي أبنائنا على أنها دولة محتلة من كيان يمارس كافة جرائم الحرب.

ونوه، أن فلسطين لا تعرف غير لغة الصمود منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الغرب والدول المساندة للكيان المحتل، لا يعرفون سوى لغة القتل والدمار للإنسانية والحرية.

وتابع، أن انحيازكم مفضوح للجميع، والمتظاهرون كان لديهم الحق في اقتحام صحيفتكم مارس ونوفمبر الماضي، مضيفًا أن فلسطين في القلب والضمير.

أسامة كمال فلسطين مساء dmc دي ام سي نيويورك تايميز الإعلامي أسامة كمال

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