عاجل.. "الأرصاد" تحذر: درجة الحرارة قد تصل لـ38 غدًا (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا سيشهد ارتفاع درجات الحرارة لمدة يوم واحد، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 36 درجة مئوية، والسواحل الشمالية قد تسجل 35 درجة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن الارتفاع سببه وجود منخفض جوي بالصحراء الغربية، فقد تصل درجة الحرارة بالصعيد إلى 38 درجة.

وأشار، إلى أن نشاط الأتربة والعواصف الرملية سيكون أكثر، مؤكدًا أن الارتفاع يوم واحد فقط، حيث إنه من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة تدريجيًا بداية من الخميس.

وتابع، أننا سنستمر في الارتفاع التدريجي خلال فصل الربيع، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع المنخفضات الجوية التي تؤثر على درجات حرارة الجو.