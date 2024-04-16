أسامة كمال: إيران أضرت بالقضية الفلسطينية ووضعت غزة في المرتبة الثانية

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الضربات الإيرانية أفادت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدًا الذي قتل 34 ألف إنسان معظمهم نساء وأطفال ويتحدث الآن عن السلام العالمي.

وأشار "كمال"، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إلى أنه يشك في قدرة إسرائيل على رد الهجوم على إيران بدون دعم ومساندة ووقفة قوية من قبل الجانب الأمريكي معها، منوهًا بأن أمريكا ستكون مع إسرائيل في رد هذا الهجوم إما لوجستيًا أو نفسيًا أو استخباراتيًا أو بالموافقة على الهجوم نفسه أو بالإشارة.

وأوضح أنه من الواضح للجميع أن إسرائيل تستعد لهجوم قريب على إيران، ولكن إيران ليست على نفس الاستعداد لمقابلة هذا الهجوم، مؤكدًا أن هجمة إيران وضعت غزة في المرتبة الثانية، مؤكدا أن إيران قدمت خدمة لإسرائيل وأضرت بالقضية الفلسطينية بسبب هذا الهجوم وأضرت بالصورة في عيون العالم.