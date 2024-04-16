"التصديري للطباعة": صناعة ورق التعبئة والتغليف تشهد منافسة كبيرة بين 100 مُصنع

قال هاني قسيس، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للطباعة، إن هناك أكثر من 1000 مصنع لتدوير صناعة خام الكرتون، مشيرًا إلى أن صناعة ورق التعبئة والتغليف تشهد منافسة كبيرة بين 100 مُصنع.

وأضاف "قسيس"، عبر مداخلة لبرنامج مساء dmc، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الصادرات هي الشيء الوحيد الذي سيعطي قوة لبلدنا، سواء من خلال استقرار سعر الدولار، أو زيادة الفرص الاستثمارية.

ونوه أنه يجب التركيز على المصدرين الحقيقيين وليس الذين يسمون أنفسهم مصدرين، مؤكدًا أن التصدير خير للدولة المصرية في كل المجالات.

وتابع، أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن وحققت 1.5 مليار دولار بزيادة 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.