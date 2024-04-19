بلينكن: مجموعة السبع ستسهم في تعزيز الدفاع الأوكراني والصين تدعم روسيا عسكريًا

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إننا نسعى لتعزيز قدرات أوكرانيا الدفاعية، ويجب أن تحصل على مزيد من الذخائر والأسلحة لمواجهة روسيا.

وأضاف "بلينكن"، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات مجموعة السبع، والذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أكثر من 30 دولة تشارك في مفاوضات دعم الأمن بأوكرانيا.

ونوه بلينكن، أن مجموعة السبع ستسهم في تعزيز الدفاع الأوكراني، حيث نعمل على تعزيز الموارد لدى كييف لتحسين شبكات الطاقة الأوكرانية.

الصين قدمت المعدات وأشباه الموصلات لإعادة بناء القواعد الروسية

وأشار بلينكن، أن الصين قدمت المعدات وأشباه الموصلات لإعادة بناء القواعد الروسية، مؤكدًا أن أوكرانيا تحتاج إلى أموال طائلة للدفاع عن شعبها وعلى التوصل إلى شركاء جدد لمواجهة الحرب الروسية.