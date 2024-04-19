الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محمد الباز: "الإرهابية" سعت لإنشاء شرطة إخوانية تشبه الحرس الثورى الإيرانى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة ؛الدستور"، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت بصدد إنشاء شرطة إخوانية تشبه إلى حد كبير "الحرس الثوري الإيراني"، وبالتالي فالجماعة كانت تريد إنشاء دولة موازية وإلغاء كل مؤسسات الدولة.

أضاف "الباز"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن محمد كمال يعتبر من أخطر القيادات الإرهابية التي قادت جماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 30 يونيو، مستطردا أن الجماعة نظمت ما يعرف بجلسة المشورة من أجل إصدار فتوى تفيد باستخدام العنف ضد مؤسسات الدولة.

وأكد أن القرار جاء بشكل مؤسسي داخل الجماعة الإرهابية، ما يؤكد أن العنف تجاه مؤسسات الدولة لم يكن تصرفات فردية، ولكنه قرار مؤسسي من الدرجة الأولى.

وتابع الباز: اعترافات محمد منتصر تكشف للناس كلام كثير عن حقيقة جماعة الإخوان، مؤكدًا أنه (منتصر) من قيادات الجماعة الإرهابية وكان مشاركا في الكثير من الأحداث الإرهابية.

ونوه بأن جماعة الإخوان تنظيم دولي تساندها وتعمل معها أجهزة ودول معينة، ما يعني أن المواجهة لم تكن مع أفراد بل تنظيم دولي مخطط.

وأكد رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن المواجهة مع الجماعة الإرهابية كانت مع التنظيم في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه قبل ثورة 30 يونيو بستة أشهر، جاء قرارها باستخدام العنف تجاه مؤسسات الدولة.

محمد الباز الجماعة الإرهابية الدكتور محمد الباز القيادات الإرهابية اكسترا نيوز محمد منتصر الدستور

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