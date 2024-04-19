الجمعة 19 أبريل 2024
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مفوضية حقوق الإنسان: أمن وسلام الفلسطينيين بغزة فى خطر

أجيت سانجاى
أجيت سانجاى

قال أجيت سانجاي، مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في فلسطين، إن أمن وسلام الفلسطينيين بغزة في خطر داهم والحالة الصحية والإغاثية بوضع كارثي.

وأضاف "سانجاي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه إذا لم يتم تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة سيصبح المجتمع الدولي في وضع صعب.

وأشار إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ستكون له تبعات خطيرة من حيث أعداد الضحايا والنازحين، كما أن سكان قطاع غزة لا يستطيعون الحصول على أدنى حد مسموح به من الحق في الحياة.

مفوضية حقوق الإنسان حقوق الانسان الفلسطينيين القاهرة الإخبارية أجيت سانجاي

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