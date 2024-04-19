الكتاتنى لـ"إكسترا نيوز": الجماعة الإرهابية اتخذت قرارًا بالاشتباك مع الدولة

قال إسلام الكتاتني، الخبير في حركات الإسلام السياسي، إن اعتراف محمد منتصر القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، بخصوص تحريض أفرادها لمهاجمة المؤسسات الحكومية وتخريبها، دليل على فكر الجماعة الإرهابي تجاه الدولة والمواطن.

وأضاف "الكتاتني"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مواجهة الدولة فترة أحداث 30 من يونيو، كانت ممنهجة من خلال قرارات مؤسسية من قبل الجماعة الإرهابية، وليس تصرف أفراد.

كما أن الجماعة اتخذت قرارا بالاشتباك مع الدولة في 25 يناير قبل سورة 30 من يونيو وهذا ليس بجديد على الجماعة الإرهابية، فقد شهدنا الكثير من العمليات والاغتيالات وعمليات التخريب طوال السنوات الماضية.

ونوه أننا في مشكلة كبيرة ليس مع فكرة تنظيم نوعي داخل البلاد، بل تنظيم دولي له الكثير من الأذرع في دول العالم، بل ويتلقى ملايين الدولارات من أجل تنفيذ العمليات الإرهابية النوعية.