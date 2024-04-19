المرصد الأورومتوسطى: الوصول للمقومات الأساسية فى قطاع غزة أصبح شبه مستحيل

قال محمد المغبط، مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي، إن إسرائيل لم تفِ بالتزاماتها ولم تفتح جميع المعابر البرية حتى الآن، والمساعدات لقطاع غزة غير كافية والاحتلال يستهدف طالبي تلك المساعدات.

وأضاف مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الوصول للمقومات الأساسية في قطاع غزة أصبح شبه مستحيل.

وأشار إلى أن المصابين بالأمراض المزمنة في غزة لا يحصلون على الأدوية اللازمة، و92% من الشهداء في غزة بين المدنيين ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ونوه بأن مئات الآلاف من السكان المدنيين، يواجهون خطرًا حقيقيًا ومحدقًا بالموت بسبب الجوع والجفاف، خاصة مع نقص المواد الغذائية والطبية.