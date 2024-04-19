الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جابر القرموطى: صلاح السعدنى يعتبر قوة ناعمة فى مصر والعالم العربى

جابر القرموطي
جابر القرموطي

بدأ الإعلامي جابر القرموطي، حلقة اليوم من برنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، بنعي للراحل صلاح السعدني، والذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ81 عامًا، قائلًا: "بكل احترام وتقدير ننعى عمدة الدراما المصرية النجم صلاح السعدني، الذي وافته المنية اليوم".

وأضاف أن الفنان صلاح السعدني يعتبر قوة ناعمة في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أنه من النجوم الذين عرفناهم عام 1979 بعد مشاركته في مسلسل بابا عبده.

ونوه إلى أن النجم صلاح السعدني تاريخ، ويكفي مشاركته في خمس أجزاء من مسلسل ليالي الحلمية، حيث اشتهر بـ"عمدة الدراما المصرية".

وأكد أن الحزن يخيم على الوسط الفني، مشيرًا إلى أن الفنان صلاح السعدني يُقال عنه الكثير، وأن عائلة السعدني قدمت الكثير في الفن والصحافة.

جابر القرموطي صلاح السعدني الفنان صلاح السعدني مانشيت سي بي سي

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